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Виллы с бассейном в Nicosia Muncipality, Кипр

муниципалитет Никосия
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
$474,921
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

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