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Виллы с садом в Nicosia Muncipality, Кипр

муниципалитет Никосия
3
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13 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Вилла 4 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 228 м²
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, площадью 210 …
$429,929
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$426,043
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Полунезависимый, роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Полемидия - Лима…
$472,670
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Вилла 4 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в Пегеи - провинция Пафос, с 184 т.м. крыт…
$430,425
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 185 м ². крыты…
$401,626
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
$440,435
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$259,957
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$307,147
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$309,949
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Мессой - Пафос, площадью 170 кв. М.м.…
$306,816
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с бассейном
Недорогая
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