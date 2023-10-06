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Многоуровневые квартиры с видом на горы на Кипре

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€443,244
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€393,100

Параметры недвижимости на Кипре

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