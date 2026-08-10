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Бунгало в Monagri, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Monagri, Кипр
Бунгало
Monagri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Эта уютная вилла предлагает идеальное сочетание уединения, комфорта и современных технологий…
$1,38 млн
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Параметры недвижимости в Monagri, Кипр

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