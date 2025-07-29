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Инвестиционная недвижимость в Mazotos, Кипр

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2 объекта найдено
Инвестиционная 6 000 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 6 000 м²
Мазотос, Кипр
Площадь 6 000 м²
Участок общей площадью 87 823 кв.м. подпадает под туристическую зону (T2ε), «вооружая» ее тр…
$21,70 млн
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Инвестиционная 614 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 614 м²
Мазотос, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 614 м²
Жилой комплекс, состоящий из четырех незавершенных домов в Мазотосе, Ларнака. Два дома на за…
$925,110
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