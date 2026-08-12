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Особняки у моря на Кипре

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Гермасойя
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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Роскошный пляжный мезонет для продажи в туристическом районе Гермасойя, Лимассол. Эта полнос…
$951,883
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Параметры недвижимости на Кипре

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