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Жильё в Lysos, Кипр

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лисос, Кипр
Дом 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
An incomplete four-bedroom house in Lysos, Paphos.The house has an area of 225sqm and compri…
$222,579
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Дом 3 спальни в Лисос, Кипр
Дом 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла с бассейном в тихом месте в Лизосе в Пафосе. Собственность имеет хороший доступ к осно…
$382,801
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Дом 4 спальни в Лисос, Кипр
Дом 4 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Modern villa for sale in Lysos area, just few minutes from Piolis area. 4 bedroom  4 bathroo…
$708,384
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Параметры недвижимости в Lysos, Кипр

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