Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти