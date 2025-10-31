Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы с садом в Limassol Municipality, Кипр

4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
