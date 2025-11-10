Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lasa
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Lasa, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
This plot is Located in Lasa, Paphos, district.It has an area of 5,435sqm and benefits from …
$191,600
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Оставить заявку
Century 21Century 21
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
The asset is a field in Lasa. It is located 600m from the centre of the village and offers e…
$104,509
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Lasa, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти