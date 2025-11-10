Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lasa
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Lasa, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lasa, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти