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Виллы с бассейном в Ларнака, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€500,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€480,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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