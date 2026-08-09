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Виллы с бассейном в муниципалитете Ларнака, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Площадь 259 м²
MYKONOS VILLA — Элитная пятикомнатная вилла у моря, Ларнака (Декелия) MYKONOS VILLA — это…
$1,45 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 709 м²
NOTEAS DOMUS — Современная вилла 3+1 спальня в Ларнаке (проект Off Plan) NOTEAS DOMUS — э…
$1,74 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Площадь 621 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Агиа Фила - провинция Л…
$2,10 млн
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Вилла 5 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 305 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью 3…
$1,84 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Вилла 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$805,374
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

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