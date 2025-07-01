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Инвестиционная недвижимость в Konia, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кония, Кипр
Инвестиционная
Кония, Кипр
Состоящий из 5 роскошных вилл с видом на море, в качестве первого этапа, с выбором из 3 архи…
$2,86 млн
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