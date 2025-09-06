Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Кония, Кипр

4 объекта найдено
Инвестиционная в Кония, Кипр
Инвестиционная
Кония, Кипр
Состоящий из 5 роскошных вилл с видом на море, в качестве первого этапа, с выбором из 3 архи…
$2,86 млн
Pafos целый этаж в Кония, Кипр
Pafos целый этаж
Кония, Кипр
Число комнат 22
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 698 м²
Количество этажей 3
Офисы (целый этаж) — 22 офиса, площадь 630 м² + веранда 68 м², общая площадь 698 м². Цена от…
$3,50 млн
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Pafos половина этажа в Кония, Кипр
Pafos половина этажа
Кония, Кипр
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Офисы (пол-этажа) — 11 офисов, площадь 315 м² + веранда 34 м², общая площадь 349 м². Цена от…
$1,75 млн
Pafos здание целиком в Кония, Кипр
Pafos здание целиком
Кония, Кипр
Число комнат 66
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 094 м²
Количество этажей 3
Офисное здание целиком — 66 офисов, внутренняя площадь 1 890 м² + веранды 204 м², общая площ…
Цена по запросу
