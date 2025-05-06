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Квартиры с террасой в Konia, Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл и таунхаусов в престижном районе, Кония, Пафос, Кипр Предлагаются…
$358,898
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр Предлагаются светлые функц…
$581,434
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
$673,268
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Кония, Кипр Пр…
$570,566
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл в спокойном районе, Кония, Кипр Предлагаются элитные вилл…
$690,113
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3…
$521,660
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр Предлагаются элитные виллы с пар…
$676,185
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр Предлагаются элитны…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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