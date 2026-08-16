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Дуплексы в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этот роскошный дуплекс с 3 спальнями расположен в одном из самых эксклюзивных прибрежных рай…
$2,21 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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