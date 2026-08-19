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Виллы в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Финикария, Кипр
Вилла
Финикария, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Эта удивительная вилла расположена в Финикарии, Лимассол и является образцом современной арх…
$2,96 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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