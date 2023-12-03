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Виллы в Сообщество финикийцев, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Сообщество финикийцев, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество финикийцев, Кипр
Комнаты 1
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Проект расположен на склоне престижного района Лимассола. Эти роскошные виллы предлагают пан…
€1,55 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество финикийцев, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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