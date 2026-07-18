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Долгосрочная аренда вилл с садом в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Вилла 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой просторной отдельной вилле с 4 спальнями в …
$3,747
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с видом на море
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