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Долгосрочная аренда вилл в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$30,571
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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