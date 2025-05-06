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Пентхаусы с террасой в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с садом
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