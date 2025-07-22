Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Koinoteta Mandrion, Кипр

Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 381 м² в Мандрия, Кипр
Доходный дом 381 м²
Мандрия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Продается: уникальное здание с апартаментами по проекту в престижном районе Мандрия. Общая в…
$1,75 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти