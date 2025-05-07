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Квартиры с садом в Koinoteta Mandrion, Кипр

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мандрия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мандрия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с пляжем и аэропортом, Мандрия, Пафос, Кипр Предлагаются современные…
$312,085
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Квартира 2 комнаты в Мандрия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Мандрия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр Резиденция располагает большими бассейн…
$186,211
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mandrion, Кипр

с террасой
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