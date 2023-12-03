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Виллы в Сообщество ламба, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Лемпа, Кипр
Вилла 3 спальни
Лемпа, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
This project is set in the unique lush, rural area of Chloraka within a five minute walking …
€530,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Лемпа, Кипр
Вилла 3 спальни
Лемпа, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот проект расположен в уникальном пышном сельском районе Хлорака, в пяти минутах ходьбы от…
€480,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сообщество ламба, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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