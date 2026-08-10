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Виллы в Koinoteta Lempas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Лемпа, Кипр
Вилла
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается светлая и просторная отдельно стоящая вилла в очень востребованном р…
$755,172
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Параметры недвижимости в Koinoteta Lempas, Кипр

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