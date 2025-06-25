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Пентхаусы с видом на горы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
🇷🇺 Апартаменты 302 — Просторная квартира с 3 спальнями и панорамной террасой на крыше 3 с…
$1,15 млн
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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