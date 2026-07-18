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Инвестиционная недвижимость в Kiti, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 448 м² в Kiti, Кипр
Инвестиционная 448 м²
Kiti, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 448 м²
Отдельное двухэтажное здание с подвалом в Κiti в районе Ларнаки. Здание состоит из двух мага…
$656,975
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