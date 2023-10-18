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Коммерческая недвижимость в Kiti, Кипр

офисы
4
7 объектов найдено
Магазин в Meneou, Кипр
Магазин
Meneou, Кипр
Коммерческое здание расположено в районе Менеу, на северо-восточной стороне всего комплекса.…
Цена по запросу
Коммерческая в Pervolia, Кипр
Коммерческая
Pervolia, Кипр
A ground floor building with a mezzanine, in a quiet and beautiful area of Perivolia in Larn…
Цена по запросу
Магазин в Meneou, Кипр
Магазин
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа.& nbsp; Р…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
This is an exclusive mixed-use project that is divided into four phases. Set in the tranquil…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа.& nbsp; Р…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу
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