Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kelokedara
  4. Жилая

Жилье в Kelokedara, Кипр

2 объекта найдено
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
Жилая земля в деревне КЕЛОКЕДАРА, Пафос.Крупная жилая земля 3679 (квадрат метров), радующая …
$172,848
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
Большое поле расположено в административных границах села Келокедара. Свойство имеет неправи…
$62,225
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kelokedara, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти