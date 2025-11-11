Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Kallepeia, Кипр

Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
