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Пентхаусы в Kalavasos, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Калавасос, Кипр
Пентхаус
Калавасос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Двухкомнатный пентхаус, расположенный недалеко от круговой развязки Zygi, на полпути между Л…
$342,812
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Параметры недвижимости в Kalavasos, Кипр

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