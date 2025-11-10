Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Ineia, Кипр

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Иния, Кипр
Дом 2 спальни
Иния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Situated on a generous 700 m² plot, this charming property has been fully renovated in 2025 …
$310,065
Вилла в Иния, Кипр
Вилла
Иния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Три (3) спальни в аренду в красивой деревне Инния, Пафос с потрясающим видом. Полностью меб…
$505,916
Дом 2 спальни в Иния, Кипр
Дом 2 спальни
Иния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Discover a charming home in the picturesque village of Ineia. This beautiful resale house of…
$203,212
