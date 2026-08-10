Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Гермасойя
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы у моря в Гермасойе, Кипр

;
Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти