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Квартиры у моря в Гермасойе, Кипр

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65 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Испытайте вершину роскошной жизни в этой исключительной 3-комнатной квартире в Гермасогее, п…
$968,050
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Испытайте вершину роскошной жизни в этой исключительной 3-комнатной квартире в Гермасогее, п…
$968,050
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 3/4
Просторная светлая квартира с 2 спальнями и 2 сан. узлами на 3 этаже , четырех этажного клуб…
$522,544
НДС
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$375,162
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$696,896
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Роскошная первая линия 2 спальные апартаменты + офис, расположенный в Potamos Germasogeias Л…
$1,61 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эта выдающаяся квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами находится в здании Landmark, пре…
$2,42 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Откройте для себя возвышенную жизнь в этой потрясающей роскошной квартире с 2 спальнями в Ге…
$760,363
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Расположенный в престижном районе Паниотис в Гермасогее, этот эксклюзивный бутик включает в …
$1,97 млн
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Квартира 5 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 632 м²
Расположенная в очень востребованном районе Гермасогеи, эта потрясающая вилла с 5 спальнями …
$5,76 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$885,400
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Шагните в современную прибрежную элегантность с этой красиво спроектированной 3-комнатной кв…
$864,207
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Редкая возможность ждет, чтобы владеть потрясающей набережной Лимассола в престижном районе …
$858,480
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Потрясающее жилое сообщество, которое предлагает вам лучшее из обоих миров: спокойствие прир…
$437,882
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Откройте для себя красивую отремонтированную квартиру на берегу моря с 2 спальнями на продаж…
$437,882
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Расположенная в очень востребованном районе Паниотис в Гермасогее, эта исключительная четыре…
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается потрясающая пентхаусная квартира, расположенная в желательном районе Гермасогеи. Э…
$754,495
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Мы рады предложить эту премиальную квартиру с 2 спальнями на первом этаже в одном из самых ж…
$510,925
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$380,970
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$375,162
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Потрясающее жилое сообщество, которое предлагает вам лучшее из обоих миров: спокойствие прир…
$459,776
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$696,896
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$673,666
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Потрясающее жилое сообщество, которое предлагает вам лучшее из обоих миров: спокойствие прир…
$437,882
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$609,784
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$609,784
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Потрясающее жилое сообщество, которое предлагает вам лучшее из обоих миров: спокойствие прир…
$267,339
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Эксклюзивный пентхаус для продажи в Germasogeia Limassol с частным бассейном на крыше, видом…
$667,697
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Потрясающее жилое сообщество, которое предлагает вам лучшее из обоих миров: спокойствие прир…
$267,339
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Мы рады предложить эту премиальную квартиру с 2 спальнями на первом этаже в одном из самых ж…
$510,925
Оставить заявку
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