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Квартиры с видом на море в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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69 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасогея, Кипр Предлагается просторна…
€5,80 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€730,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогея, Кипр Предлагаются элитные ква…
€245,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол,…
€850,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
€796,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€975,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€600,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 212 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€795,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€350,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 96 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€545,547
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 282 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,70 млн
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€845,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€925,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,40 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€495,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€658,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€600,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€450,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,90 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€1,60 млн
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€2,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€767,500
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€747,000
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