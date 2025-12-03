Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Fasoula Lemesou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Fasoula Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Фасула, Кипр
Квартира 4 спальни
Фасула, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями в Фасуле, Лимассол предлагает изысканное сочетание совре…
$1,73 млн
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
