Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
4
Гермасойя
16
Дуплекс Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23 млн
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83 млн
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Оставить заявку

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти