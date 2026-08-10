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Долгосрочная аренда домов с видом на море в Drouseia, Кипр

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Друша, Кипр
Дом 3 спальни
Друша, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эта очаровательная полуотдельная 3-комнатная, 3-комнатная недвижимость расположена в спокойн…
$1,143
в месяц
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