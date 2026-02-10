Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Drouseia
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Drouseia, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Друша, Кипр
Дом 2 спальни
Друша, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Очаровательный и удобный, этот двухкомнатный дом с двумя ванными комнатами предлагает рассла…
$1,002
в месяц
