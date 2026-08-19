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Квартиры в Декелии, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Minden, Кипр
Квартира 2 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Двухкомнатная квартира первого этажа для продажи на дороге Декелея, Ларнака. Расположенный в…
$325,849
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Квартира 2 комнаты в Minden, Кипр
Квартира 2 комнаты
Minden, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$526,882
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Параметры недвижимости в Декелии, Кипр

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