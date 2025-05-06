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Квартиры с видом на море в Декелии, Кипр

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Minden, Кипр
Квартира 2 комнаты
Minden, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$526,882
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Параметры недвижимости в Декелии, Кипр

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