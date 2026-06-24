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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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виллы
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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Предлагается в долгосрочную аренду: просторный двухквартирный дом, расположенный в одном из …
$5,714
в месяц
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с видом на море
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