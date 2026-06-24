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Долгосрочная аренда домов с видом на море в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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виллы
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Откройте для себя исключительную семью, живущую в этом просторном 4-комнатном меблированном …
$1,713
в месяц
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Вилла 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Впечатляющая отдельно стоящая вилла с 400 м2 внутреннего пространства, расположенная в очень…
$4,339
в месяц
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Эта прекрасно отремонтированная недвижимость находится в очень востребованном районе Агиос А…
$11,679
в месяц
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с бассейном
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