Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

коммерческая недвижимость
66
офисы
26
инвестиционная недвижимость
12
склады
3
Показать больше
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Ресторан, кафе
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этот уникальный участок земли состоит из двух соединяющихся между собой ровных участков хоро…
$809,284
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти