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Жильё в Asprogia, Кипр

1 объект найдено
Вилла в Asprogia, Кипр
Вилла
Asprogia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 852 м²
Аспрогия Вилла расположена в тихой сельской деревне Asprogia, который можно найти на холмах …
$6,47 млн
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Параметры недвижимости в Asprogia, Кипр

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