Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Armou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Armou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 5 спален в Арму, Кипр
Квартира 5 спален
Арму, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Арму, Кипр
Квартира 3 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73 млн
Оставить заявку
Квартира в Арму, Кипр
Квартира
Арму, Кипр
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Арму, Кипр
Квартира 3 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,74 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Armou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти