Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anogyra
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Anogyra, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Anogyra, Кипр
Вилла
Anogyra, Кипр
Количество спален 3
Площадь 147 м²
This beautifully renovated villa is tucked away on a peaceful country lane, just a short wal…
$424,459
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Anogyra, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти