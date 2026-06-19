Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anarita
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Anarita, Кипр

;
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Доступный для аренды является ключевым готовым, полуотдельным домом в тихой деревне Анарита.…
$1,504
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Доступный для аренды является ключевым готовым, полуотдельным домом в тихой деревне Анарита.…
$1,504
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Anarita, Кипр

с видом на море
Realting.com
Перейти