Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anageia
  4. Жилая

Жильё в Anageia, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Anageia, Кипр
Дом 3 спальни
Anageia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
A three-bedroom house in Anayia, Nicosia.The house has an area of 220sqm. It comprises of an…
$287,812
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Anageia, Кипр
Дом 3 спальни
Anageia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Дом с тремя спальнями в Анагее, Никосия. Он имеет площадь 190 кв.м. Дом состоит из жилой / о…
$530,510
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Anageia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти