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Виллы в Alethriko, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Алетрико, Кипр
Вилла
Алетрико, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот просторный дом с 5 спальнями и 4 ванными комнатами в Алитрико предлагает сов…
$605,009
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Параметры недвижимости в Alethriko, Кипр

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