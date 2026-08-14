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Виллы в Alassa, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Аласса, Кипр
Вилла
Аласса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Исключительная семейная вилла с 4 спальнями с частным бассейном на участке площадью 850 м2 в…
$599,972
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Параметры недвижимости в Alassa, Кипр

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