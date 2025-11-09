Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Akoursos
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Akoursos, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Akoursos, Кипр
Квартира 6 комнат
Akoursos, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
Расположенная на склоне холма в тихом районе неподалёку от залива Корал Бей, эта вилла впеча…
$1,84 млн
Оставить заявку
Квартира в Akoursos, Кипр
Квартира
Akoursos, Кипр
This residential plot is located close to the beautiful and well developed village of Kathik…
$441,260
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Akoursos, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти