Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Aglangia
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Aglangia, Кипр

коммерческая недвижимость
13
инвестиционная недвижимость
4
магазины
4
4 объекта найдено
Офис 269 м² в Никосия, Кипр
Офис 269 м²
Никосия, Кипр
Площадь 269 м²
Office in a landmark location with great visibility on Larnakos Avenue situated on the 1st f…
$302,659
Оставить заявку
Офис 422 м² в Никосия, Кипр
Офис 422 м²
Никосия, Кипр
Площадь 422 м²
Whole floor office space situated on the third-floor of a mixed-use building and located in …
$341,491
Оставить заявку
Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near city ce…
$445,423
Оставить заявку
Офис 423 м² в Никосия, Кипр
Офис 423 м²
Никосия, Кипр
Площадь 423 м²
Whole-floor office space situated on the 1st floor on Larnacos Avenue, Aglantzia, Nicosia. T…
$428,291
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти